Le gouvernement a assuré ce jeudi qu'il suit avec "intérêt" la situation d'une partie des agriculteurs dont la production laitière n'est plus collectée par une entreprise laitière de la place.

"Nous nous intéressons à cette affaire sachant que le Parlement nous a demandé d'intervenir et c'est ce que nous faisons", a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement Mustapha El Khalfi au terme de la réunion hebdomadaire de l'Exécutif.

Sur la question de la hausse des prix et de l'approvisionnement du marché en produits alimentaires de base, le responsable gouvernemental a indiqué que les opérations de contrôle ont touché, durant les 15 premiers jours du ramadan, quelque 21.000 points commerciaux.

Le bilan a concerné la fermeture de cinq magasins de commerce, l'établissement de 460 contraventions et la saisie de 93 tonnes de produits avariés. "Le contrôle et l'approvisionnement du marché en produits sains et de qualité sont les priorités de ce gouvernement", a conclu Mustapha El Khalfi.