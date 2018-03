© Copyright : dr

Kiosque360. Le rapport de la mission d'information parlementaire consacrée aux prix des hydrocarbures a atterri sur le bureau du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki. Désormais, la balle est dans le camp du Parlement.

La mission d'information parlementaire consacrée aux prix des hydrocarbures a bouclé son enquête sur les pratiques commerciales et les prix pratiqués dans le secteur. Les membres de ladite mission ont voté à l’unanimité le contenu du rapport qui a été soumis au président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

C’est ce que rapporte le quotidien Al Ahdath Al Magribia dans son édition de ce mercredi 7 mars, avançant que la «balle est désormais dans le camp de la Commission des finances et du développement économique, pour faire la lumière sur le secteur des hydrocarbures depuis la libéralisation des prix».

Cependant, avant d’atterrir sur le bureau d’El Malki, le rapport a fait l’objet d’«âpres discussions» au sein des membres de la mission d'information parlementaire, qui ont entendu les différents intervenants du secteur.

Au final, ladite mission préconise de nombreuses recommandations dans le but de préserver le pouvoir d’achat du citoyen et d’éviter toute hausse des prix «incongrue» des prix des hydrocarbures pouvant engendrer une hausse conséquente des prix du transport.

Al Ahdath ajoute que le travail de la mission parlementaire n’a pas souffert de calculs politiciens ou considérations partisanes.

Ont été entendus, dans le cadre de cette enquête Lahcen Daoudi, ministre chargé des Affaires générales et de la gouvernance, Mohamed Boussaid, ministre de l’Economie et des finances, Aziz Rabbah, ministre de l’Energie et des mines, ainsi que plusieurs professionnels du secteur.

Reste à savoir quelle suite sera donnée à l’enquête de la mission d'information parlementaire sur ce sujet épineux qui ne cesse de faire des vagues.