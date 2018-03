© Copyright : dr

Kiosque360. La commission parlementaire chargée d’une mission d’information sur les prix des carburants aura perdu du temps pour rien. Elle n’arrive pas à se mettre d’accord sur son rapport final et la position de son président, le PJDiste Abdellah Bouanou, y est pour beaucoup. Explications.

Ceux parmi les citoyens qui attendaient impatiemment le rapport de la mission parlementaire d’information sur les prix des carburants doivent déchanter. Et attendre encore un bon bout de temps en raison des divergences qui se sont fait jour entre les parlementaires membres de cette mission que préside le député islamiste Abdellah Bouanou.



Selon Al Ahdath Al Maghribiya, dans son édition datée de ce vendredi 2 mars, la réunion de la commission qui devait avoir lieu mercredi n’a pas pu se tenir alors qu’elle devait finaliser le rapport final qui était censé atterrir sur le bureau de Habib El Malki, président de la première chambre du Parlement.



En cause, explique la publication, de grandes divergences surgies entre Abdellah Bouanou et les autres membres de cette commission au sujet du contenu et du détail dudit rapport.

Al Ahdath affirme que Abdellah Bouanou voulait nommer, dans ledit rapport des opérateurs du secteur et ce contre l’avis des autres composantes de la majorité: RNI, USFP, MP, PPS, mais aussi contre l’avis du PAM (opposition).



Les membres de la mission issus de ces derniers partis ont également refusé de se baser sur les données fournies par le gouvernement sur la structure des prix des carburants, préférant se limiter aux éléments fournis par le Groupement des pétroliers marocains (GPM). Pour eux, les opérateurs cernent mieux que quiconque les données du secteur et surtout ses contraintes.



De même, les détracteurs de Abdellah Bouanou ont refusé de prendre en compte des données fournies le 18 février par le ministère de l’Energie et des mines que dirige Aziz Rabbah (PJD) et qui fait une sorte de projection selon les coûts des carburants à l’international. Il ressort de cette projection que le prix sur le marché national devra être de 7 dirhams pour l’essence et de 6 pour le gasoil.

Au vu de tous ces développements, l’adoption du rapport de la commission a été reporté sine die.