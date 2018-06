© Copyright : Dr

Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est attendu dimanche 10 juin prochain à Rabat pour une visite officielle de trois jours au Maroc, et ce, à l'invitation du roi Mohammed VI, a appris ce vendredi le360 de sources concordantes.

Au programme de cette visite, la première du genre, une série d'entretiens entre le souverain et le président Buhari. Egalement prévu, un ftour en l'honneur du président du Nigeria et de la délégation l'accompagnant.

A la veille de cette visite, on souligne que les deux chefs d'Etat se concertent régulièrement sur des sujets d'intérêt commun liés aux deux pays et à l'Afrique. Qualifié de "stratégique", le projet de gazoduc atlantique qui reliera le Nigeria et le Maroc, à travers l’Afrique de l’Ouest, fait aussi l'objet "d'échanges denses et de séances de travail entre les deux parties", explique-t-on.

Pour rappel, le roi Mohammed VI a reçu le samedi 19 mai 2018 au Palais royal de Rabat, Ahmed Abubakar Rufai, envoyé spécial du président du Nigeria, porteur d’un message écrit au souverain. Il faut signaler que le roi avait effectué une visite officielle au Nigeria du 1er au 3 décembre 2016 alors que le chef de l'Etat nigérian avait participé à la COP 22 à Marrakech en novembre 2016.

Le souverain marocain, rappelle-t-on, avait dernièrement invité le président nigérian à se rendre dans le Royaume. Ce sera bientôt chose faite.