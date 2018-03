© Copyright : DR

La princesse Lalla Meryem compte porter à la haute attention du roi Mohammed VI un mémorandum sur les questions qui pèsent sur l'avenir des femmes et des enfants du Maroc.

La princesse Lalla Meryem, présidente de l’Union nationale des Femmes du Maroc (UNFM) et nommée jeudi ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation de la conférence islamique (OCI), compte porter à la haute attention du roi Mohammed VI un mémorandum exposant les différentes questions qui pèsent sur l’avenir des femmes et des enfants au Maroc.

Dans un discours prononcé lors de la cérémonie de célébration de la journée internationale de la femme, la princesse a souligné qu’"En tant que militante qui se soucie du devenir de la femme et de l’enfant dans notre pays, je suggère que soit portée à la Haute Attention de SM le Roi un mémorandum exposant les différentes questions soulevées en la matière et proposant des solutions raisonnables pour y remédier".

Lalla Meryem, présidente de l’Union nationale des Femmes du Maroc, donnant un discours lors de la conférence "La dignité de la femme entre violence et précarité".

© Copyright : DR

Lalla Meryem a affirmé qu’en dépit des acquis et des efforts constamment déployés pour faire progresser la condition de la femme et de l’enfant, des questions pressantes restent posées.

"Leur apporter des réponses appropriées pour poursuivre le combat engagé, requiert une mobilisation collective de notre part", a estimé la princesse, citant à titre d’exemple le mariage des mineures, la lutte contre la discrimination et les violences faites aux femmes, ainsi que le travail des enfants, notamment en milieu domestique.

Sources d’une vive préoccupation, ces problèmes suscitent un large débat social et font aussi l’objet d’un suivi et d’un intérêt particuliers de la part des composantes de la société civile, a noté Lalla Meryem.

Le mémorandum n’est autre que la contribution à cette dynamique sociétale et la participation constructive de la princesse, également présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE), au débat national suscité autour de ces questions d’actualité.

A travers ce mémorandum, "nous solliciterons de Sa Majesté qu’Il veuille bien orienter le gouvernement et les institutions concernées pour qu’ils se penchent sur l’examen des différentes questions intéressant la femme et l’enfance", a assuré la princesse.

"De fait, Sa Majesté tient -c’est là notre conviction la plus intime- à ce que le traitement de ces questions soit entrepris dans le cadre d’une démarche participative de portée nationale", a-t-elle poursuivi, faisant observer qu’"outre la prise en considération des droits et des obligations de tous les protagonistes, l’approche à suivre doit être conçue dans le respect des constantes immuables et des valeurs sacrées de la Nation, ainsi que des spécificités religieuses et culturelles de notre pays".

Lalla Meryem recevant, jeudi 8 mars 2018, le titre d'Ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation de la conférence islamique.

© Copyright : DR

Nommée "Ambassadeur de bonne volonté" de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) pour agir dans des domaines aussi importants que l’autonomisation de la femme, la promotion des valeurs de la famille, la défense de l’institution matrimoniale et la lutte contre le mariage des mineures, Lalla Meryem est déterminée à poursuivre l’action menée dans le cadre des différentes missions et responsabilités qui lui incombent. Son objectif ultime est d’améliorer la situation de ces segments de la société, et prioritairement, ceux qui sont en proie à la précarité et à la marginalité.