Les chefs des six partis de la majorité après la signature de la charte commune.

Les chefs des six partis formant la coalition gouvernementale se sont réunis, hier mardi 29 mai, autour d’un ftour. Objectif: resserrer les rangs.

Les six partis politiques formant la majorité parlementaire ont décidé, au terme de leur réunion mardi soir au domicile de Saâd-Eddine El Othmani, de se rencontrer une fois par mois afin de renforcer leur «coordination et concertation au sujet de la situation politique et économique» du pays, a appris le360 de source partisane.

«Au lieu d'une fois tous les deux mois comme fixé par la charte de la majorité, nous avons décidé de ramener nos réunions à une fois tous les mois», a affirmé à le360 le premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachgar. «La rencontre de ce mardi soir a été fructueuse et positive», a-t-il estimé.

Le parti de la Rose avait récemment demandé, par écrit, au chef du gouvernement une réunion des partis de la majorité pour examiner les sujets d'actualité.

Une autre source de la majorité a indiqué à le360 que les leaders des partis politiques (PJD, RNI-UC, MP, USFP, PPS) avaient évoqué mardi soir la situation socio-économique du pays en décidant d'élaborer rapidement une étude sur «un projet concernant le nouveau modèle de développement économique».

A propos des hydrocarbures et de la hausse des prix, les mêmes sources n'ont pas exclu que le gouvernement présente prochainement un projet fixant un plafond des prix à ne pas dépasser pour le consommateur.