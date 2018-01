© Copyright : DR

Anas Doukkali, jusqu’ici directeur de l’Agence nationale de la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), a été nommé ministre de la Santé par le roi Mohammed VI, ce lundi. Retour sur le parcours de ce jeune scientifique, doublé d’un homme politique et d’un acteur associatif.

Né le 4 avril 1973 à Rabat, Anas Doukkali a suivi un cursus scientifique, sanctionné par l’obtention d’un Doctorat option chimie-physique, décroché en 2002 à la Faculté des sciences de Rabat. Ce qui lui permet l’année suivante d’intégrer le Centre national des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), où il prend en charge le Laboratoire d’analyses en environnement. De 2005 à 2007, il est professeur-assistant à l’Université Mohammed Ben Abdallah de Fès et à la Faculté polytechnique de Taza.

Ayant rejoint très jeune les rangs du Parti du progrès et du socialisme, où il a été membre du Comité central et du Bureau politqiue, il sera élu membre du Conseil de l’arrondissement de Rabat-Agdal, puis du Conseil de la Ville de Rabat en 2003, avant d’être réélu en 2009. En 2001, il sera élu député PPS à la Chambre des représentants, et devient par la suite membre du Conseil régional Rabat-Salé-Zemmour-Zaers.

Ce scientifique, doublé d’un acteur associatif hyper actif (Président de l’association «TAKWIA», membre du réseau des Jeunes leaders politiques de l’Institut français ASPEN, membre du réseau des députés soutenant la transition démocratique dans la zone MENA...), n’est pas un novice pour le département de la Santé dont il prend aujourd’hui les commandes. En effet, Anas Doukkali a enseigné à partir de 2007 à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, avant de devenir membre du conseil d’administration du Centre Hospitalier Ibn Sina.