Kiosque360. Le Conseil de sécurité présidé par la Russie n’a pas inscrit, dans l’ordre du jour de sa réunion périodique, le conflit du Sahara marocain. Depuis la démission, en mai dernier, de l’envoyé personnel du SG de l’ONU, Horst Köhler, c’est la cinquième fois que le Conseil élude ce dossier.

La question du Sahara marocain n’a pas été inscrite à l’ordre du jour du Conseil de sécurité (CS) dans son programme de travail annoncé par l’ONU mardi dernier. Cette décision a été prise par la présidence russe, en concertation avec les membres permanents du Conseil de sécurité. C’est le cinquième mois consécutif que le dossier du Sahara marocain ne figure pas dans l’agenda de cette instance onusienne. La dernière réunion du conseil de sécurité consacrée à ce dossier remonte à avril dernier, après l’approbation de la résolution n°2468. Laquelle résolution a prorogé le mandat de la Minurso de six mois, tout en encourageant l’envoyé personnel du SG de l’ONU, Horst Köhler, à poursuivre les négociations de Genève. Sauf que l’émissaire onusien a, depuis, démissionné de son poste, au moment où il avait entamé un processus jugé dynamique par tous les observateurs politiques.

L’ex-président allemand avait réuni toutes les parties concernées, y compris l’Algérie, autour de la table ronde de Genève en décembre 2018 et mars 2019. Le Conseil de sécurité avait approuvé, dans une séance publique au siège de l’ONU à New York, une nouvelle résolution sur le Sahara marocain en prorogeant de six mois le mandat de la Minurso. 13 membres du Conseil ont voté en faveur de cette résolution, deux se sont abstenus et aucun pays n’a voté contre.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 5 septembre, que la séance de vote a été reportée au mardi 30 avril, faute d’un consensus entre les membres du Conseil de sécurité sur la durée du prolongement du mandat de la Minurso. La France s’était, en effet, opposée à la proposition américaine, optant pour une prorogation de six mois seulement avant de se désister en contrepartie de l’amendement de l’article relatif à la nature de la mission de la Minurso. Aussi, cette résolution n’a-t-elle rien apporté de nouveau puisque son contenu ressemble à celui de la résolution n° 2440 adoptée en octobre 2018.



Outre la prorogation du mandat de la Minurso, cette résolution a demandé à la mission onusienne d’apporter son soutien à l’envoyé de l’ONU, Horst Köhler, afin qu’il parvienne à une solution politique juste, durable et acceptable par toutes les parties du conflit. L’ONU avait annoncé, en mai dernier, la démission de l’émissaire onusien au Sahara marocain, Horst Köhler, pour des raisons de santé. Le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU avait alors déclaré qu’António Guterres avait exprimé son profond regret suite à cette démission, tout en affirmant comprendre cette décision.