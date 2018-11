Offre royale de dialogue avec l'Algérie: la réaction des Etats-Unis

Discours royal commémorant la Marche Verte, le 6 novembre 2018.

L’amélioration des relations entre l’Algérie et le Maroc permettrait aux deux pays de se pencher sur les questions bilatérales et régionales communes, telles que le terrorisme, l’immigration illégale, le trafic de drogue et l’intégration économique, a affirmé, jeudi, le Département d’Etat.