L'offre de "dialogue franc et direct " faite par le Roi Mohammed VI, à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte, serait "un non-événement", selon "une source (algérienne) autorisée", qui a choisi de s'exprimer par voie officieuse. Décryptage.

Alger se dérobe encore une fois à l'appel de fraternité lancé par le Roi Mohammed VI, pour remettre à plat les divergences bilatérales via "un dialogue franc et direct". C'est en tout cas ce qui ressort d'une déclaration algérienne officieuse faite à notre confrère "TSA", qui cite "une source autorisée". L'appel du souverain "est un non-événement", estime ladite "source autorisée", considérant que cet appel, si sincère soit-il, ne mériterait pas "une réponse formelle"!

On comprend mieux pourquoi Alger a tardé à réagir à l'offre de dialogue faite par le souverain, dans son discours historique prononcé à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte, célébrée le 6 novembre dernier. Une offre qui a été vivement saluée à l'international, mais à laquelle Alger oppose toutefois une fin de non-recevoir. "Cette offre douteuse dans sa forme (célébration de la Marche Verte) et suspecte de par son contenu (volonté de bilatéraliser la question du Sahara) est un non-événement qui ne mérite pas de réponse formelle», croit savoir "TSA" citant la même "source autorisée".

Et d’ajouter que pour les Algériens, «échaudés par les précédentes diversions» de SM le Roi Mohammed VI et «les fausses ouvertures conçues en fonction des échéances, cet appel n’est pas sincère». Comme si la sincérité était une qualité "exclusive" intrinsèque à ce régime algérien incroyablement retors et délibérément hostile.

Pour précision, ce n'est pas la première fois qu'Alger décline l'offre de dialogue pour une remise à plat des divergences bilatérales envenimées par sa position résolument hostile à l'intégrité territoriale du Maroc, et le soutien multiforme, y compris militaire, qu'elle apporte depuis 43 ans au front séparatiste du Polisario. Le Roi Mohammed VI, depuis son intronisation, n'a en effet eu de cesse de tendre la main à Alger en vue d'une normalisation pourtant appelée des voeux et des hautes luttes communes menées par les deux peuples voisins frères, voire le Maghreb en général

Mais voilà, ce n'est pas de cet oeil que semble le voir un régime algérien haineux non seulement envers le Maroc, mais aussi tous les pays du voisinage ou presque, qui se plaignent d'ailleurs de son inimitié viscérale.

Avec cette énième rebuffade, il apparaît donc à l'évidence que le voisin de l'est continuera d'insulter l'avenir.