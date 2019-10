© Copyright : DR

Les attributions du département de la Communication sont échoir au ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, et porte-parole du gouvernement, Hassan Abyaba. Les fonctionnaires, jusqu'ici incertains sur leur sort, sont enfin rassurés après trois semaines de doute.

Trois (longues) semaines d'attente et d'angoisse viennent de se terminer pour les fonctionnaires du département de la Communication, rayé de la carte du gouvernement.

Les prérogatives et les missions de ce ministère, lesquelles se trouvaient en stand by depuis le remaniement ministériel et la nouvelle composition du gouvernement El Othmani II, ont finalement été attribuées au ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Hassan Abyaba.

C'est ce que précise le décret n°219 952, daté d'hier jeudi 24 octobre, mais pas encore publié au Bulletin officiel.

Hassan Abyaba sera donc, c'est acté, désormais l'héritier des attributions de ce département et qui viennent s'ajouter à son portefeuille déjà pléthorique: porte-parole du gouvernement, mais aussi la Culture, la Jeunesse et les Sports.

Les dossiers restés en suspens, à cause du retard pris dans l'attribution des prérogatives de ce département qui, dans le précédent gouvernement, était affilié au ministère de la Culture, alors dirigé par Mohamed Laâraj, vont enfin pouvoir trouver une issue.

Il s'agit surtout des visas d'importation de publications, notamment des livres, des autorisations de tournage de films et, last but not least, des accréditations des journalistes étrangers.