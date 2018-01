Le roi Abdallah II de Jordanie et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

Le roi Abdallah II de Jordanie a reçu, ce samedi 6 janvier, au palais royal El Hassiniya à Amman, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita porteur d’un message du roi Mohammed VI.

Selon la presse jordanienne, l'émissaire royal à transmis au souverain jordanien un message verbal du roi Mohammed VI, lié aux relations bilatérales fraternelles et aux derniers développements survenus dans la région, en l'occurrence l'affaire d'Al-Qods après que le président américain Donald Trump a décidé de reconnaitre la ville sainte comme capitale d'Israël.

«Le souverain du royaume hachémite a chargé le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de transmettre ses salutations à son frère SM le Roi Mohammed VI», indique un communiqué du cabinet royal jordanien, soulignant «la profondeur des relations historiques et fraternelles liant la Jordanie et le Maroc et la volonté de les consolider dans les différents domaines».

Nasser Bourita a participé ce matin à Amman aux travaux de la première réunion de la délégation ministérielle arabe restreinte chargée de contrer la décision américaine de reconnaître Al Qods capitale d'Israël.

Cette réunion a regroupé, outre le Secrétaire général de la Ligue arabe, les ministres des Affaires étrangères de la Jordanie, du Maroc, de la Palestine, de l’Egypte, de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis.