Nasser Bourita a remis mercredi 10 janvier un message écrit du roi Mohammed VI à l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a été reçu mercredi 10 janvier par l’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, à qui il a remis une lettre du roi Mohammed VI.

Selon les médias qataris, la lettre concernerait les relations fraternelles entre les eux pays et les moyens de les consolider davantage.

Au début de ces entretiens, Nasser Bourita a transmis les salutations du roi Mohammed VI à son frère l'émir, «lui souhaitant bonne santé et bonheur, et au peuple qatarie le progrès et la prospérité», rapportent les mêmes sources.

De son côté, l'émir a transmis ses salutations au souverain et lui a souhaité le bonheur et au peuple marocain plus de progrès et de développement.