Nacer Zefzafi et 5 de ses co-détenus, en relation avec les événements d’Al Hoceïma, ont demandé à être déchus de leur nationalité. Les détails.

De sources sûres, Le360 apprend que Nacer Zefzafi et cinq de ses co-détenus ont adressé des correspondances au ministère de la Justice et au ministère public (Parquet général) pour demander à être déchus de leur nationalité marocaine. Outre le «meneur», Zefzafi, il s’agit de son bras droit, Nabil Ahamjik, de Mohamed Haki, de Ouassim El Boustati, de Zakaria Adahchour et de Samir Ighid.

Une énième gaminerie qui vient après d’autres actes, qui renseignent sur l’infantilisme consternant de Zefzafi et compagnie.

Avec cette demande, espèrent-ils vivre une vie dorée ailleurs? Les Nations Unies vont-elles se rassembler pour traiter d’urgence ce sujet? Ou alors, le Conseil de sécurité va-t-il décréter une réunion d’urgence pour prendre des décisions déterminantes les concernant?

A moins que la flotte de l’OTAN ne vienne mouiller dans les eaux nationales du Maroc pour les extraire de la prison de Oukacha, leur délivrer un passeport universel et leur donner le choix entre les Bahamas et la Suède?

Ces détenus de droit commun, et ceux qui les conseillent et chuchotent à leur oreille, doivent pourtant être au courant des aspects qui réglementent la nationalité au Maroc.

Ce sera tout, en attendant la prochaine gaminerie…