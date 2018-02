© Copyright : DR

Kiosque360. Moulay Hafid Elalamy et Rachid Talbi Alami, deux ministres RNIstes du gouvernement El Othmani sont en conflit à cause du dossier de candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026.

La candidature du Maroc pour l’organisation du Mondial 2026 a provoqué un clash entre deux ministres, qui plus est, défendent les mêmes couleurs politiques: le RNI.

Dans son édition du vendredi 8 février, Al Massae explique que Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie et du commerce et président du comité en charge de la candidature du Maroc pour le Mondial 2026, ainsi que Fouzi Lakjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, seraient sortis de leurs gonds. La cause? Le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, a tenu une conférence de presse cette semaine, durant laquelle il a divulgué pour la première fois des données sur le projet marocain.

Selon le quotidien casablancais, l’une des raisons de la colère contre Rachid Talbi Alamy est que les chiffres qu’il a présentés lors de la conférence de presse seraient erronés, notamment ceux liés aux coûts des nouveaux stades.

Une deuxième raison est également évoquée par les sources du quotidien: le ministre de la Jeunesse et des sports a organisé ledit point de presse sans aucune coordination avec les autres parties prenantes dans ce dossier.

Pour rappel, une présentation des derniers chiffres liés au dossier de candidature du Maroc était prévue, ce jeudi 8 février, durant le Conseil de gouvernement.



À la surprise générale, durant le conseil de gouvernement, le sujet n'a pas été traité alors qu’il était prévu dans l'ordre du jour initial. Le traditionnel communiqué diffusé après chaque réunion de l'Exécutif n’a donné aucun détail sur cette affaire.