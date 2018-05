© Copyright : DR

Kiosque360. Dans sa première interview, accordée à un quotidien national, le nouveau ministre délégué Mohcine Jazouli, chargé de la coopération africaine, revient sur ses premières missions et sur la dimension africaine du Maroc en général.

Nous avons mis en place un «commando», au sein du ministère, pour suivre les 500 projets économiques inaugurés par le roi Mohammed VI dans différents pays africains. C'est ce qu'affirme Mohcine Jazouli, nouveau ministre délégué chargé de la coopération africaine, qui revient sur plusieurs aspects de sa mission dans un entretien accordé au quotidien Al Akhbar pour son édition du lundi 28 mai. Le ministre déclare également que le souverain a effectué pas moins de 50 visites dans 30 pays africains. Et d'ajouter que, durant ces dix dernières années, les exportations marocaines en Afrique ont quadruplé.

Ainsi, la première chose que le ministre a faite a été de mettre en place une équipe de travail pluridisciplinaire avec pour principales missions de suivre tous les accords signés en présence du roi avec les pays africains et de donner corps aux projets relatifs à la promotion de l’Afrique. Pour cela, le ministre assure avoir, également, mis en place une feuille de route pour déployer la stratégie marocaine de la promotion de l’Afrique.

Ainsi, depuis sa nomination, son ministère s’occupe du suivi, de l’évaluation et de l’accompagnement technique de 500 projets faisant l'objet de ces conventions et accords. L’équipe mobile, mise en place à cet effet et formée de techniciens et de cadres administratifs, peut actuellement suivre en temps réel l’évolution de tous ces projets, assure le ministre.

Jazouli évoque également les échanges économiques maroco-africains, qui ont atteint un volume global de 35 milliards de dirhams, et affirme que l’Afrique totalise 60% des investissements extérieurs du Maroc. De même, précise-t-il, les sociétés marocaines sont présentes dans 40 pays africains. Et le Maroc envisage de porter de 30 à 53 le nombre des pays avec lesquels il a signé des accords de partenariat.

Par ailleurs, le ministre évoque les effets politiques positifs de la réintégration du Maroc à l’UA. «Nous avons pu établir des canaux de communication avec des pays qui ont toujours exprimé des réserves par rapports au Maroc et sur certaines questions politiques le concernant», souligne le ministre qui revient sur l’élection du Maroc au Conseil pour la paix et la sécurité et sa détermination à œuvrer, dans le cadre de cette institution, pour la promotion de la paix et la sécurité dans l’ensemble du continent.

En outre, Mohcine Jazouli ne manque pas d'insister sur le poids stratégique de l’Afrique. «L’Afrique est l’avenir, et ce ne sont pas des mots lancés à la légère. Nous y croyons fermement», déclare-t-il en avançant plusieurs données démographiques et économiques pour étayer ses propos. Le ministre mentionne également l’accord de création d’une zone de libre échange africaine signée par le Maroc, entre autres pays. C’est un pas de géant, souligne-t-il, ajoutant que le Maroc retrouvera certainement une place qui lui sied dans ce groupement économique d’un milliard de consommateurs et de quelque 2.500 milliards de dollars de PIB.