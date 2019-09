© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim, est de nouveau au cœur d’un scandale de mœurs. Après l’affaire de la kinésithérapeute, il revient à la charge en publiant des photos à caractère pornographique sur sa page Facebook.

L’affaire des photos à caractère pornographique publiées sur la page Facebook du ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle, avant d’être retirées, a remis sur le devant de la scène médiatique le comportement de Mohamed Yatim, membre du secrétariat général du Parti de la justice et du développement (PJD) et ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle.



Sous le titre, «Yatim et les photos scandaleuses», le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, rappelle ces faits dans son édition du week-end des 21 et 22 septembre, précisant que le ministre a opté pour la fuite en avant, mettant l’affaire sur le dos du piratage. Dans une mise au point publiée sur son deuxième compte Facebook, le mis en cause a fait savoir qu’il n’avait aucune relation avec les publications mystérieusement insérées sur sa page de son ministère, pilotée par une cellule de son cabinet.



Ce scandale a également été abordé par le quotidien Al Akhbar dans son édition du même week-end. Les sources du quotidien ont précisé que les photos publiées ont été retirées et remplacées immédiatement par un texte de loi concernant la couverture sociale des salariés et des indépendants.



L’affaire a suscité des commentaires ironiques sur les réseaux sociaux. Ce qui a suscité des interrogations, c’est le fait que la publication du texte de loi ait été faite sur la même page juste après la suppression des photos compromettantes, fait remarquer le quotidien. D’autant que dans sa mise au point, le ministre précise encore le quotidien, parle d’insertion mystérieuse de photos et non de piratage de la page. Quoi qu’il en soit, les antécédents du ministre, qui avait crié au complot avant de reconnaitre les faits et de passer à l’acte avec la kinésithérapeute, poussent à croire qu’il s’agit d’un dérapage de sa part.