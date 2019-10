© Copyright : DR

Le Pape François a reçu, samedi au Vatican, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porteur d'un message écrit du roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine au souverain pontife.

Outre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ont assisté a cette audience, le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq et l’ambassadeur du roi Mohammed VI au Vatican, Rajae Naji.