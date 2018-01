© Copyright : MAP

Le souverain a adressé un message de condoléances et de compassion au président du Tchad, Idriss Deby Itno, suite au décès de Cheikh Hissein Hassan Abakar, président du Conseil supérieur des Affaires islamiques au Tchad et de la branche tchadienne de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains.

En cette douloureuse circonstance, le roi Mohammed VI présente à Idriss Deby Itno et, à travers lui, à la famille du défunt et au peuple tchadien frère, ses vives condoléances et ses plus sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort après la disparition de ce grand homme qui a consacré sa vie au service de la sainte religion islamique et à la diffusion de ses nobles valeurs d'amour, de coexistence, de tolérance et de fraternité.

"Sa disparition est une grande perte, non seulement pour la République sœur du Tchad, mais également pour son second pays le Maroc", qui a perdu un grand ami auquel il était étroitement lié par une fraternité et un amour sincères, écrit le souverain dans ce message, soulignant que le défunt veillait constamment à renforcer ces liens en contribuant à instaurer et à jeter les bases de la coopération dans le domaine religieux entre les oulémas du Tchad et leurs homologues marocains.

Le roi a également imploré le Tout-Puissant de rétribuer amplement le regretté disparu pour ses œuvres pieuses au service de sa religion et de son pays, et de le ranger au nombre de Ses vertueux serviteurs.