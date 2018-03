© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Vladimir Poutine suite à sa réélection à la tête de la Fédération de Russie.

Dans son message, le roi Mohammed VI exprime au président Vladimir Poutine ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de réussite dans l'accomplissement de ses hautes fonctions et dans la réalisation des aspirations de son peuple à davantage de progrès et de prospérité, soulignant que cette élection témoigne de la confiance renouvelée du peuple russe en la personne de M. Poutine.

Le souverain saisit cette occasion pour se féliciter des liens séculaires unissant le Maroc et la Russie, basés sur l'amitié solide, l'estime mutuelle, la solidarité agissante et la coopération fructueuse, faisant part de Sa satisfaction du développement soutenu que ces relations ont connu ces dernières années grâce à la volonté commune des deux chefs d'Etat de les hisser au plus haut niveau.

Le roi Mohammed VI affirme également sa certitude que ces relations seront renforcées dans tous les domaines lors du nouveau mandat du président russe, de manière à servir les intérêts communs des deux peuples amis.

Dans ce contexte, le souverain réitère sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec Vladimir Poutine pour renforcer davantage et élargir les domaines du partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays, et de redoubler d'efforts pour consolider les consultations régulières et la coordination bilatérale au sujet de différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun, et ce au service des intérêts suprêmes des deux peuples amis.

Il s'agit également de servir la paix et la sécurité de par le monde et de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme sous toutes leurs formes, tout en promouvant la compréhension, la bonne entente et la coexistence entre les différents peuples et civilisations, conclut le souverain.