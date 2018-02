© Copyright : DR

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et son homologue portugais, Eduardo Ferro Rodrigues, ont convenu, vendredi 16 février, à Rabat de conclure prochainement un accord de coopération bilatérale dans le domaine législatif.

La date de conclusion de cet accord serait arrêtée ultérieurement, probablement à l'occasion d'une visite qu'effectuera Habib El Malki à Lisbonne sur invitation du président du Parlement portugais.

Lors d'une séance de travail, tenue ce vendredi au siège de la Chambre des représentants à l'occasion d'une visite officielle d’Eduardo Ferra Rodrigues au Maroc, les deux parties se sont félicitées de l'excellence des relations entre le Maroc et le Portugal, espérant les développer davantage.

«Les liens historiques et politiques sont fortes entre les deux peuples et il faut les renforcer davantage», a déclaré dans son allocution le chef du Parlement portugais, indiquant que les deux pays ont «plusieurs défis à relever et ce dans les domaines du changement climatique, la lutte contre le terrorisme et le développement durable».

Pour sa part, Habib El Malki a abondé dans ce sens, insistant sur la nécessité de conclure un accord de coopération entre les deux parlements.