Kiosque360. La classe politique espagnole respecte la tradition diplomatique concernant le premier déplacement à l’étranger du nouveau chef du gouvernement, qui réserve donc sa première visite au Maroc.

C’est désormais officiel. Le nouveau chef du gouvernement espagnol, Pedro Sànchez, fraîchement installé dans ses fonctions, effectuera son premier déplacement à l’étranger au Maroc. Ce sont des sources gouvernementales de la péninsule ibérique qui ont confié cette nouvelle aux médias espagnols, rapporte le quotidien Akhbar Al Yaoum dans son édition de ce mardi 12 juin. Et d'ajouter que, ce faisant, le chef de l’Exécutif espagnol préserve une tradition diplomatique qui renseigne sur la qualité des relations entre les deux royaumes.

Les sources citées par le quotidien précisent que Rabat et Madrid travaillent à fixer une date, en tenant compte de l’agenda du roi Mohammed VI et de la visite du roi Felipe et Letizia aux Etats-Unis, durant la période du 14 au 19 juin. Ainsi, fait remarquer le journal, la visite du chef du gouvernement espagnol pourrait avoir lieu après le retour du souverain espagnol des Etats-Unis où il sera reçu par le président américain, Donald Trump. Quoi qu'il en soit, ajoute le quotidien en citant des sources gouvernementales espagnoles, la tradition diplomatique espagnole sera maintenue.

Le nouveau chef du gouvernement espagnol, Pedro Sànchez, est secrétaire général du parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE). Il est arrivé au pouvoir suite à une motion de censure qui a renversé son prédécesseur, Mariano Rajoy, au pouvoir depuis l’année 2011. Pedro Sànchez a bénéficié du soutien d'alliés comme Podemos, des autonomistes basques ou encore des Catalans.