Le rapport de la Task Force relatif aux dossiers de candidature pour le Mondial 2026 a salué le rôle du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) pour son implication et ses actions en vue de la promotion des droits de l’Homme au Maroc.

Evoquant par ailleurs la candidature commune des Etats-Unis et du Canada, le même rapport a exprimé ses inquiétudes face à «des restrictions des droits de l'Homme liées notamment à la sécurité et à la circulation des personnes».

Dans ce document dont le360 détient une copie, la FIFA a félicité également le CNDH pour avoir réalisé une l'étude «indépendante» présentée en tant qu’élément «indissociable» des documents composant le dossier de la candidature marocaine.

Le rapport considère que le Maroc «a présenté une stratégie forte en matière de droits de l'Homme qui a bénéficié du soutien de l'institution nationale des droits de l'homme au Maroc, qui jouit d’une bonne réputation (Highly reputed) et d'une stratégie qui bénéficie d’un soutien conséquent du gouvernement».

La FIFA considère que le plan d'action proposé par le Maroc contient «une liste non négligeable de mesures initiales conformément aux lignes directrices des Nations unies sur l’entreprise et droits de l'Homme (BHR-Business & Human Rights)».

Le rapport dénote également «la satisfaction de la Task Force pour l’implication du CNDH, de manière si étroite, dans la rédaction de ce plan d’action, et considère que c’est un autre facteur positif qui renforce le dossier marocain sur l'aspect des droits de l'Homme».

Pour ce qui concerne le dossier conjoint (américain), le rapport exprime «les inquiétudes de ses rédacteurs concernant les législations nationales et la discrimination liée à l'accès au territoire américain, ainsi que «l'absence d'engagements spécifiques en ce qui concerne la sécurité et de droits de l'Homme par le gouvernement canadien et l'administration américaine».

Il est à rappeler que la FIFA s’est basée dans son évaluation de la question des droits de l'Homme au Maroc sur l'étude indépendante du contexte national contenue dans chaque dossier de candidature, ainsi que l'évaluation de ses propres experts indépendants et les rencontres bilatérales avec les officiels des deux parties.