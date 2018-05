© Copyright : DR

Le Royaume du Maroc a toujours apporté un soutien fort au peuple palestinien et à sa juste cause dans tous les domaines et occasions, a indiqué le juge en chef de la Palestine et conseiller du président palestinien pour les affaires religieuses et les relations islamiques, Mahmoud Al-Habbash.

Le Royaume apporte un soutien illimité "aux efforts de l'autorité palestinienne dans la réalisation des attentes de notre peuple et ses aspirations à la liberté, à l'indépendance et à l'établissement d'un État palestinien entièrement souverain et indépendant avec Al Qods Al-Charif comme capitale", a dit M. Al-Habbash, cité par l'Agence de presse palestinienne WAFA.

Le conseiller du président palestinien a exprimé, à cette occasion, les remerciements de l’autorité palestinienne et de son président Mahmoud Abbas à Sa Majesté le Roi Mohammed VI "pour la sollicitude fraternelle et humanitaire en donnant des instructions urgentes pour mettre en place un hôpital de campagne marocain dans la bande de Gaza".

Il a évoqué à cet égard la "coopération étroite" entre les dirigeants palestiniens et marocains dans tous les domaines, en particulier l’Agence Bayt Mal Al-Qods, qui a été créée à l'initiative de Feu SM Hassan II et qui bénéficie d'un soutien particulier de SM le Roi Mohammed VI, Président du comité Al Qods. Le juge en chef de la Palestine a souligné à ce propos que l’Agence a veillé à protéger les droits arabo-islamiques dans la ville sainte et à renforcer la résistance de sa population à travers le financement des programmes et projets dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du logement et la préservation du patrimoine religieux et culturel d’Al Qods Al-Sharif, ce qui requiert la mobilisation des ressources financières de l'Agence à même de lui permettre de mener à bien sa mission.

SM le Roi a donné Ses Hautes Instructions en vue du déploiement d’un hôpital de campagne médico-chirurgical des Forces Armées Royales à Gaza, en territoire palestinien, pour prodiguer les soins nécessaires aux blessés et victimes civiles des événements récents survenus dans la bande de Gaza.

Intervenant en ce mois sacré de Ramadan, cette action s’inscrit en droite ligne des engagements historiques et constamment renouvelés du Souverain envers la cause palestinienne et illustre la solidarité agissante et effective envers le peuple palestinien frère.