Kiosque360. Le roi Mohammed VI a un rôle prépondérant sur le continent, une vision pour promouvoir le développement de l'Afrique, et renforcer son unité: les leaders africains en sont persuadés. Le président sénégalais, Macky Sall vient de le souligner. Voici ses propos.

Le président de l'Etat du Sénégal, Macky Sall, actuellement à Tanger, a qualifié le roi Mohammed VI de «champion de l’unité africaine» et de «champion de la coopération inter-africaine».

Dans une déclaration, à son arrivée hier, mardi 12 novembre en soirée à Tanger pour participer à la douzième édition du Forum international MEDays, dont les travaux se poursuivent jusqu’au 16 novembre, le président de l'Etat du Sénégal s’est félicité de la relation historique entre Rabat et Dakar, ainsi qu'avec les pays de l’Afrique de l’Ouest, «étant liés par l’islam et par le commerce depuis la période des caravanes».

Et Macky Sall d'estimer que ces liens forts découlent d’une tradition que le roi Mohammed VI a réussi à perpétuer, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce jeudi 14 novembre.

«Nous essayons de maintenir ensemble cette tradition pour que les échanges et le développement soient au rendez-vous», a souligné le président sénégalais, louant les efforts du souverain et sa vision stratégique pour développer la dimension africaine du Maroc.

Dans ce sens, Macky Sall a indiqué que la démarche du roi Mohammed VI a, depuis toujours, été «de redonner au Maroc sa vocation naturelle d’être africain», rappelant pour preuve de cet engagement royal, les voyages que le roi a effectués à travers le continent, qu’il s’agisse de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique centrale ou d'autres parties du continent, développant ainsi une relation de confiance avec de nombreux pays.

Quant à sa participation au Forum MEDays, organisé par l’Institut Amadeus, Macky Sall a déclaré que «l’Institut m’a fait l’honneur de me donner le Grand Prix MEDays cette année, et c’est donc avec humilité et surtout avec plaisir que je viens prendre part à cette douzième édition, qui permettra au Maroc de montrer encore une fois, à travers le rôle qu’il joue en Afrique et dans le monde, que c’est une terre de dialogue et de concertation».

De même, le président sénégalais a insisté sur l’importance de ce forum annuel, «pour créer la confiance entre les citoyens et entre les pays» et «entraîner les populations et les citoyens vers une reprise de confiance, une confiance en soi mais aussi en un dialogue avec les Etats».

Macky Sall s’est également dit convaincu que «les Etats doivent, en même temps, avoir comme souci principal de veiller sur l’équité et sur les conditions de vie des populations».

Le quotidien rappelle enfin que cette année, le Forum MEDays ouvre les débats sur ce thème: la «Crise globale de confiance: faire face aux incertitudes et à la subversion».

Du 13 au 16 novembre, les intervenants, venus de divers pays, débattront de plusieurs questions touchant aux enjeux de l'actualité internationale et d’enjeux géopolitiques.

4.500 participants et opérateurs économiques venant de plus de 80 pays prennent part à ce rendez-vous annuel, organisé sous le haut patronage du roi Mohammed VI.