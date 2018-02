Lutte anti-terroriste: The Atlantic Magazine loue l’approche avant-gardiste adoptée par le Maroc

Le magazine américain, The Atlantic, a loué, lundi, les efforts déployés par le Maroc, sous le leadership du roi Mohammed VI, en matière de lutte anti-terroriste, dans le cadre d’une approche préventive avant-gardiste, qui a fait ses preuves en interne et sur les plans régional et international.