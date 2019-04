© Copyright : DR

Le parti de l'Istiqlal réunit, ce dimanche 21 avril, son Conseil national sans grand enjeu en dehors de ses charges contre la politique socio-économique du gouvernement. Détails.

C'est Nizar Baraka, le secrétaire général du PI, qui en annoncera la couleur devant quelque 200 militants réunis dans le cadre de cette session ordinaire du Conseil national, le parlement du parti.

"Il y aura non seulement des critiques et des accusations contre le PJD mais aussi l'expression de la ferme volonté de l'Istiqlal, parti dans l'opposition depuis 2014, d'aller aux prochaines élections municipales et législatives dans l'objectif de gagner", a souligné un membre du Comité exécutif du parti.

Deux points sont à l'ordre du jour de ce Conseil national, à savoir l'adoption du budget du parti, qui se chiffre à quelques dizaines de millions de dirhams, et l'amendement du règlement intérieur du Comité central, une instance consultative, qui se situe à mi distance entre le Comité exécutif et le Conseil national. Il est dirigé par Chiba Maalainine, depuis avril 2018