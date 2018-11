© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de l’Intérieur ne compte faire aucune faveur aux élus communaux coupables d'infractions. Plusieurs dossiers ont récemment été transmis à la justice.

Le ministère de l’Intérieur mène une guerre ouverte contre les élus communaux coupables d’infractions remettant en cause la légitimité de leur élection.

Dans son édition du mercredi 21 novembre, Al Ahdath Al Maghribia rapporte que pas moins de 65 élus sont concernés par des procédures judiciaires lancées à leur encontre par l’Intérieur. Il leur serait reproché des faits contraires à la loi et concernant la bonne gouvernance des services publics. Parmi eux, on retrouve 22 présidents de communes et 13 vice-présidents.

La même source ajoute qu’un rapport du département d’Abdelouafi Laftit insiste sur l’importance de telles procédures quand les élus perdent leur légitimité. Quand les faits sont avérés, ces personnes se voient définitivement interdites d’exercer de telles fonctions.

Le quotidien précise que, parallèlement à l’ouverture de ces procédures judiciaires, le ministère de l’Intérieur a reçu un bon nombre de rapports relatifs à la gestion territoriale et financière des collectivités locales. A fin septembre dernier, ce sont quelque 1.305 dossiers qui ont été transmis à l’Inspection générale de l’Intérieur. La majorité concerne la gestion de la chose publique dans différentes communes. Ces dossiers ont été transmis par des gouverneurs et préfets, mais aussi par des élus, des acteurs de la société civile et des citoyens. Ces affaires touchent à la gestion des communes, mais également à des dossiers liés à l’urbanisme, à la gestion des équipements publics ou encore à des conflits judiciaires avec les communes.

Se fiant à un rapport du département de tutelle, le journal explique qu’en plus des dossiers qui lui sont soumis, l’Inspection générale de l’Intérieur a également mené, durant les neuf premiers mois de l’année, 43 opérations d’inspection et d’enquête, en plus de 61 dossiers liés à d’anciennes inspections et qui continuent d'être traités par ses services.