Kiosque360. Les parlementaires membres de la Commission des Affaires étrangères aux deux Chambres du Parlement ont formulé le désir de se rendre sur le front, au Sahara marocain. Les détails.

Les deux Chambres du Parlement s’apprêtent à envoyer sur le front, au Sahara marocain, les membres de leur Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidents à l’étranger. Ainsi, les préparatifs vont bon train au niveau des deux Chambres de l’institution législative, rapporte le quotidien Al Massae dans son édition de ce jeudi 21 novembre. Réagissant à cette demande des parlementaires, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, a fait savoir que la question serait soumise au roi, chef suprême et chef d’Etat-major général des Forces armées royales.

Dans une déclaration au quotidien, Youssef Gharbi, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidents à l’étranger, précise que cette visite dénote de la volonté des parlementaires membres de la commission de rendre visite aux unités des FAR déployées au Sahara marocain. L’objectif de ce déplacement est de soutenir les éléments des FAR sur place, a-t-il ajouté, précisant qu’un écrit dans ce sens sera effectué selon le circuit approprié.

Dans ce sillage, rappelle le quotidien, les membres de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidents à l’étranger, avaient estimé que le budget réservé aux FAR restait insuffisant, eu égard aux lourdes responsabilités assumées sur le front. C’est pourquoi les parlementaires avaient demandé à revoir à la hausse ce budget et la grille des salaires des éléments des FAR.

De son côté, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, souligne que, même si ce budget reste insuffisant eu égard aux tâches accomplies sur le terrain par les FAR et l’ampleur des dangers qui guettent la zone, ce budget représente 3.5% du PIB, alors que la plupart des pays membres de l’OTAN œuvrent en vue de réduire leur budget consacré à la défense à 2%.

Cette visite que comptent effectuer les membres du Parlement au Sahara sera la deuxième du genre. En 2010, des parlementaires représentant l’institution législative s’étaient rendus sur le front à proximité du «mur de la défense».