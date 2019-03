© Copyright : DR

N’admettant pas l’échec annoncé de "sa" conférence de solidarité avec la pseudo-Rasd, le président du parti au pouvoir en Afrique du Sud reproche au Maroc de convoquer une réunion africaine sur le Sahara. Les détails.

L’échec s’annonce tonitruant. Et il s’agit bien de celui de la conférence de solidarité avec la pseudo-Rasd, en cours hier et aujourd’hui, mardi 26 mars, à Pretoria, et organisé par le ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération.

Comme n’assumant pas cet échec, très peu de pays, du reste largement sous-représentés, ayant fait le déplacement, Gwede Mantashe, président du parti de l'ANC (Congrès national africain), au pouvoir en Afrique du Sud, a décidé de s'en prendre... Au Maroc.

Le responsable a critiqué hier, lundi 25 mars, devant la presse et à l'issue de la première journée de cette rencontre, la décision du Maroc de convoquer une conférence sur le Sahara à Marrakech, en parallèle à celle qui se tient à Pretoria. Le tiroir à excuses, et aux accusations, n’est jamais loin. Verbatim: «le Maroc a payé les représentants qui ont pris part à sa conférence», «Je m'attendrais à cela de la part du Maroc parce qu'ils ont les ressources», voire celle-ci, qui vaut son pesant d'or: le Maroc a même «acheté le soutien» pour être admis à l'Union africaine en janvier 2017...

A la conférence de Marrakech, ont participé 36 pays membres de l'Union Africaine. La poignée de pays, guère plus de dix, de l'UA qui a fait le déplacement à Pretoria, en dépit d'une communication hystérique, ne fait pas le poids évidemment. D’où la rage du président de l’ANC et ses approximations.

Car le responsable sud-africain oublie que des ressources, c’est surtout son pays et son allié sur la question du Sahara, l’Algérie, qui en disposent, et en quantités. Et ils utilisent celles-ci, le plus ouvertement du monde, pour sponsoriser leur protégé, le Polisario. Pour, entre autres, organiser une conférence comme celle de ce soutien à la pseudo-Rasd, avec de gros moyens, une grande médiatisation et des avions comme le Gulfstream de Bouteflika mis à contribution pour transporter les séparatistes.