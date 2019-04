© Copyright : DR

Une première depuis plusieurs années. Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, a réuni autour de la même table les centrales syndicales et le patronat. Voici comment et pourquoi.

Les efforts du ministre de l’Intérieur pour débloquer le dialogue social ont fini par porter leurs fruits.

Désormais, le dialogue social est relancé avec toutes les parties concernées: les principales centrales syndicales et le patronat, représenté par la CGEM.

Selon nos sources, Abdelouafi Laftit a réuni les 4 centrales les plus représentatives (UMT, UGTM, CDT et UNTM) et la CGEM, au siège du ministère de l’Intérieur, ce jeudi 11 avril, entre 10 et 13 heures.

Les syndicats étaient représentés par des délégations comprenant trois membres chacune et présidés par leurs chefs de file respectifs: Miloudi Moukharik (UMT), Abdelkader Zaïer (CDT), Ennaâma Miyara (UGTM) et Abdelilah Hallouti (UNTM).

Quant à la délégation de la CGEM, elle était menée par Abdelilah Hifdi, président du groupe parlementaire du patronat (chambre des conseillers).

Nos sources indiquent que, après avoir émis, chacune, ses propositions, ses remarques et ses réserves, les deux parties sont finalement parvenues à un accord dont Le360 a annoncé la teneur ce jeudi.

Les clauses de cet accord seront officialisées avant le 1er mai.

Mais ce n’est pas tout. Les sources interrogées par Le360 affirment qu’il sera également question de la signature, entre le gouvernement, les syndicats et le patronat, d’un "Pacte social" qui va s’étaler sur trois ans. Soit le temps de donner corps aux engagements des uns et des autres.