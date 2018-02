© Copyright : DR

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) présente ce samedi à Agadir, sous la présidence d'Aziz Akhannouch, la feuille de route pour les législatives de 2021, scrutin qu'il compte bien gagner. Au menu, un véritable plan d'action sur les sujets les plus sensibles. Avant-goût.

En présence de quelques 2.000 militants venus de toutes les régions du Maroc et attendus ce samedi à Agadir, le congrès doit établir le bilan des 13 tournées régionales que le parti a organisées entre janvier 2017 et février 2018. Il s'agit de rassemblements RNIstes organisés durant une année dans les douze régions que compte le pays en plus de la 13e dédiée, depuis Paris, aux Marocains du monde.

L'arrivée d'Aziz Akhannouch à la tête du RNI, notent les observateurs, a donné un nouveau, et puissant, souffle à une formation aujourd'hui en pleine restructuration et qui est appelée à jouer un grand rôle sur la scène politique nationale, notamment face au Parti justice et développement. "Le sommet d'Agadir", comme le qualifient les membres du bureaux politique, a été balisé la veille, soit vendredi après-midi, par la tenue des travaux du Conseil national, celui-ci ayant entériné les conclusions et recommandations issues des 13 tournées régionales.

Comme l'a récemment indiqué Aziz Akhannouch, l'étape d'Agadir portera sur la présentation des "outils de réforme du modèle de développement conformément aux directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI". Pour sa part, Mbarka Bouaida, membre du bureau politique et secrétaire d'Etat chargée de la Pêche maritime, a indiqué ce samedi à le360 que trois priorités marqueront ce programme: l'éducation, la santé et l'emploi. "Ce ne sont pas des slogans creux, a-t-elle affirmé, nous sommes déterminés à agir pour relever ces trois défis pour répondre aux attentes des citoyens".

Récemment, Aziz Akhanouch a plaidé aussi pour l'industrialisation afin de résorber le chômage des jeunes. Concernant l’éducation, le leader du RNI a rappelé que "toute réforme est vouée à l’échec si l’on ne prend pas en considération la scolarisation généralisée des enfants et ce, dès leur bas âge, les programmes scolaires et la situation des cadres enseignants". Pour la santé, le RNI propose notamment la création de centres de santé de proximité et l'amélioration de la situation des médecins. Tels sont ainsi les priorités du RNI qui feront l'objet de programmes détaillés à présenter ce samedi à Agadir.

La prochaine étape du RNI sera prochainement la signature d'un pacte avec les coordinateurs régionaux du parti.