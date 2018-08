© Copyright : DR

Kiosque360. Le Conseil des ministres de ce lundi devra déboucher sur l’adoption d’un important projet de loi réorganisant la fonction militaire. Le service militaire obligatoire sera-t-il réinstauré?

Ce lundi sera dévoilé le nouveau visage de la fonction militaire au sein des Forces armées royales après que le projet de loi n° 18-44 aura été entériné et adopté «en Conseil des ministres, qui est la plus haute instance décisive du Royaume», comme l’avait confié une source de Le360, premier média à avoir donné cette information, reprise par Al Ahdath Al Maghribia qui revient sur le sujet dans son édition du lundi 20 août.



Rappelons que ce projet de loi concerne l’exercice de la «fonction militaire». On en saura davantage après le Conseil des ministres même si, entre temps, la Toile a fait son œuvre d’altération de l’information, incitant certains internautes à commenter ce qui n’a pas encore été publié officiellement, se focalisant sur le rétablissement ou pas du service militaire. Ce qui est certain, toujours d’après les sources de Le360, c’est que «c'est un projet de loi stipulé par la Constitution vu son caractère d'utilité nationale et prioritaire».



Le journal arabophone rappelle que le service militaire obligatoire, qui s’inscrit dans le cadre de la fonction militaire, a été supprimé en 2007 après avoir été opérationnel depuis 1965, date de la promulgation du décret royal l’instituant et l’organisant.