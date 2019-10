© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, lauréat du Prix Nobel de la Paix 2019. En voici la teneur.

Dans ce message, le roi Mohammed VI indique avoir reçu avec grande joie la nouvelle de l'attribution du Prix Nobel de la Paix 2019 à Abiy Ahmed Ali, en reconnaissance de son rôle pionnier pour la résolution du conflit frontalier avec l’Érythrée et pour ses efforts en faveur de la paix et de la sécurité dans les régions de l'Afrique de l'Est et du Nord-Est.

Le souverain exprime ses chaleureuses félicitations à M. Abiy pour cette haute consécration internationale qui représente un motif de fierté pour l’Éthiopie sœur.

Le roi Mohammed VI s'est dit convaincu que cette distinction ne fera qu'accroître la détermination et la volonté de M. Abiy de poursuivre ses bonnes œuvres pour la promotion et l'ancrage des valeurs universelles de coexistence, de tolérance et de fraternité.

Le souverain saisit cette occasion pour se féliciter des liens solides de fraternité africaine et des relations basées sur la coopération fructueuse qui unissent le Maroc à l’Éthiopie.

Tout en réitérant ses félicitations au Premier ministre éthiopien, le roi Mohammed VI souhaite plein succès à M. Abiy dans ses hautes fonctions au service de son pays.