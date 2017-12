© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à George Weah à l'occasion de son élection président de la République du Liberia. Voici la teneur du message du souverain.

Dans son message, le roi Mohammed VI exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de succès au président-élu dans ses hautes fonctions et au service de son peuple.

«La confiance placée en vous, à travers cette élection présidentielle, atteste de l'estime dans laquelle le peuple libérien vous tient grâce à vos nobles qualités humaines et votre désir sincère de promouvoir les intérêts de votre peuple», écrit le souverain, soulignant que cette élection témoigne de la forte volonté des Libériens de consolider la transition démocratique et d'avancer à pas assurés vers la réalisation de leurs aspirations à un avenir prospère.

Partant des liens de fraternité africaine et de solidarité agissante entre les peuples marocain et libérien, ainsi que des relations de coopération fructueuse et d'estime mutuelle entre le Maroc et le Liberia, le roi fait part de sa forte détermination à œuvrer de concert avec George Weah pour renforcer ces relations dans tous les secteurs, et ce de manière à servir les intérêts des deux peuples et ériger des ponts pour promouvoir l'assistance mutuelle et la solidarité entre les pays africains dont les peuples aspirent à davantage de progrès, de prospérité et de développement durable dans un environnement sûr et stable.