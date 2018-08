© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a entamé, mardi 28 août, une visite de travail et d'amitié aux Emirats Arabes Unis, pays ami et frère avec lequel le Royaume est lié par un grand nombre d'accords de coopération diplomatiques et économiques.

Le dernier déplacement du roi Mohammed VI aux Emirats remonte à novembre 2017, date à laquelle le souverain s'était rendu à Abou Dhabi, également dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié.

Pour rappel, et au cours de cette visite, le roi avait pris part, sur l’île Saadiyat, à la cérémonie d’ouverture du musée «Le Louvre Abou Dhabi». À cette occasion, le roi avait offert au Louvre d’Abou Dhabi des œuvres d'art datant du 19e siècle. Le roi avait également reçu Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, une rencontre au cours de laquelle le souverain et le prince héritier d'Abou Dhabi ont échangé sur les excellentes relations bilatérales.

La coopération entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis englobe plusieurs domaines, ce pays étant le premier pays du Conseil de coopération du Golfe à s'être implanté de manière forte et visible dans le tissu économique marocain. Les échanges commerciaux entre les deux pays tournent annuellement autour de 2,22 milliards de dirhams, selon les chiffres de l'Office des changes. Les liens entre les deux pays ont été renforcés en juin 2013 après la signature d'un mémorandum d'entente entre le Royaume et le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement, en vertu duquel le Maroc s'est vu octroyer un don de 1,25 milliard de dollars, destiné au financement d'une série de projets de développement.

La Ligne à grande vitesse (TGV) Tanger-Casablanca, le complexe portuaire Tanger-Med et la rocade méditerranéenne figurent parmi les grands projets financés grâce au Fonds d'Abou Dhabi. Résultat: les investisseurs émiratis se positionnent aujourd'hui dans le peloton de tête parmi les opérateurs arabes implantés dans le Royaume dans des secteurs aussi divers que l'immobilier, le tourisme, l'énergie, l'agriculture ou la finance. Le soutien économique émirati au Maroc se traduit également à travers la contribution de Aabar Investments PJS au financement du fonds d'investissement Wessal Capital, considéré comme le plus important fonds souverain en Afrique et qui finance la réalisation de grands projets structurels et de développement à Casablanca et à Rabat.



Les dernières années ont connu une affluence significative des investissements émiratis au Maroc, opérés par de grandes institutions telles le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, la Société maroco-émiratie de développement, les sociétés Taqa, Etisalat et Al Maabar International Investments, entre autres. Liés par un accord de libre-échange entré en vigueur en 2003, les Emirats arrivent en troisième position durant la première décennie de ce siècle en termes d'investissements étrangers au Maroc. Les Emirats continuent également à accompagner le plan national de développement des énergies renouvelables qui a ainsi bénéficié de facilités financières estimées à 300 millions de dollars US.