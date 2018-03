© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé un message de vœux et de félicitations au pape François à l'occasion du cinquième anniversaire de son pontificat.

Dans ce message, le souverain exprime au pape François ses vives félicitations et ses sincères vœux de santé, de bonheur et de prospérité, lui souhaitant davantage de succès dans sa mission suprême pour le rayonnement des nobles valeurs humaines.

Le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, se félicite, à cette occasion, des liens historiques d'amitié solide et d'estime mutuelle unissant le Royaume du Maroc et la Cité du Vatican, réitérant sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le pape François pour la consécration des valeurs de dialogue, de coexistence et de communication entre les différents peuples et civilisations, en contribution à l'édification d'un avenir meilleur où règnent les principes d'entente, d’harmonie, du vivre ensemble, de paix, de sécurité et de développement durable.