Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au souverain thaïlandais, Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, à l'occasion de son intronisation.

Dans ce message, le roi Mohammed VI exprime au roi Maha Vajiralongkorn, en son nom propre et en celui du peuple marocain, ses félicitations les plus chaleureuses et ses meilleurs vœux de succès, au service du peuple thaïlandais.

Le roi saisit cette heureuse occasion pour faire part de sa profonde fierté pour les liens d'amitié solide et d'estime mutuelle unissant les deux familles royales, exprimant également sa satisfaction des relations de coopération bilatérale et de la volonté commune de les hisser au niveau des attentes des deux peuples amis.

Le souverain réitère, en outre, ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité au roi de Thaïlande et à son épouse, la reine Suthida, ainsi qu'à l'ensemble des membres de la famille royale .