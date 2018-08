© Copyright : DR

Le Conseil de gouvernement a examiné ce lundi 20 août un projet de loi relatif à l'instauration du service militaire à partir de l'adoption de ce texte par le Parlement, a confirmé à le360 ce lundi une source gouvernementale.

Ce projet de loi a été examiné par le gouvernement avant son adoption définitive par un Conseil des ministres que présidera cet après-midi le roi Mohammed VI au palais royal de Rabat. «Cette loi 44.18 prévoit l'instauration du service militaire. Ce régime est ouvert sous les drapeaux aux jeunes entre 19 et 25 ans», a déclaré notre source, précisant que la loi prévoit d'exclure du service militaire les personnes handicapées et les individus en charge financièrement de leurs familles.

Les étudiants pourront être exemptés lors de leur formation universitaire mais vont être appelés après la fin de leurs études, selon la même source. «Le service militaire vise à travers son rétablissement à former les jeunes et à les préparer à une vie active fructueuse pour servir et contribuer au développement de leur patrie», a-t-on commenté.