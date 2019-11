© Copyright : DR

Le président du Sénégal, Macky Sall, est arrivé dans la soirée de mardi 12 novembre à Tanger, pour participer à la 12ème édition des MEDays qu'organise l'Institut marocain Amadeus, l'un des plus importants Think Tank d'Afrique.

Le chef de l'Etat sénégalais, fidèle et grand ami du Maroc, participera à cette édition en sa qualité d'invité d'honneur. A son arrivée à Tanger, Macky Sall a évoqué les liens séculaires et privilégiés qui existent entre la République du Sénégal et le Royaume du Maroc, saluant les efforts que déploie le roi Mohammed VI pour renforcer la coopération avec les pays d'Afrique.

Le chef d'Etat sénéglais est la guest-star de l'actuel Forum de MEDays. Et pour cause, "ses engagements, explique un organisateur, en faveur du développement de son pays et de l'Afrique, du progrès, de la stabilité et la paix dans le continent".

Le président de l'Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri, a salué cette participation, soulignant par ailleurs le bien-fondé du thème de la 12ème édition des MEdays: "la crise globale de confiance: faire face aux incertitudes et à la subversion".

Il faut rappeler que cet évènement sera rehaussé aussi par la participation du président de la Sierra Leone.

Selon Brahim Fassi Fihri, le débat sera axé également sur "l’Union Africaine et les moyens de concrétiser une vision d’intégration continentale dans le contexte de la mise en place de la ZLECAF (zone de libre échange)".