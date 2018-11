Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, reçu par le roi Mohammed VI

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez et le chef du gouvernement marocain Saâd Dine El Otmani.

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, en visite aujourd'hui au Maroc, et le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, ont insisté sur le développement du partenariat politique et économique entre les deux pays, lors de leur entretien qui a duré plus de deux heures.

Les deux responsables gouvernementaux ont partagé un déjeuner avant que le président du gouvernement espagnol ne se rende au Palais royal pour être reçu en audience par le roi Mohammed VI, a appris Le360 de source autorisée. La même source affirme qu’au terme de cette rencontre avec El Otmani, le chef de l'Exécutif espagnol a proposé au Maroc d'organiser conjointement la Coupe du monde de football de 2030. Après cinq mois d’attente, le roi reçoit Pedro Sanchez Pedro Sanchez a tenu à être reçu par le souverain, afin de remercier le royaume pour son partenariat politique, économique et sécuritaire avec l'Espagne. Les services de sécurité marocains coopèrent davantage ces dernières années avec le voisin ibérique, en matière de lutte contre le crime organisé dont la migration clandestine, le trafic de drogue et le terrorisme.

Par Mohamed Chakir Alaoui