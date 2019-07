© Copyright : DR

Kiosque360. A terme, si rien n’est fait, le MUR, et avec lui le PJD, contrôleront 70.000 institutions religieuses entre mosquées, instituts d’enseignement originelle, écoles coranique, bibliothèques, centres religieux et associations.

Le PJD, à travers son bras idéologique le MUR, contrôle les mosquées dans pas moins de 24 villes du Royaume. Les membres du Mouvement unicité et réforme dirigent, de même, 16 délégations provinciales du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Les disciples du mouvement ont, en outre, été portés à la tête de pas moins de 15 Conseils provinciaux des oulémas.

Ces chiffres, publiés par Assabah dans son édition du jeudi 25 juillet, supposent, selon le quotidien, le risque d’infiltration du champ religieux par «une force de frappe électorale» qui roule pour le PJD. Ces craintes ont d’ailleurs été exprimées dans un mémorandum qui vient d’être adressé, en même temps, au Cabinet royal, aux responsables de partis politiques, aux chefs des groupes parlementaires, ainsi qu’au ministère de l’Intérieur. Le document, dont le quotidien a pu se procurer une copie, fait état d’une «stratégie organisationnelle ayant pour objectif de noyauter, pour les contrôler ensuite, les institutions qui relèvent du ministère des Habous et des affaires islamiques».

Ce plan, poursuit le journal, consiste en la nomination de centaines de fonctionnaires appartenant au MUR dans les services centraux du ministère et la désignations des dizaines de responsables du Mouvement dans différentes institutions qui relèvent du champ religieux. Cela en mettant en avant, comme alibi, la nécessité de «lutter contre les adeptes des zaouïas et des mausolées» considérés par le mouvement comme «des hérétiques et des apostats».

La situation, poursuit le journal en citant le même document, est aujourd’hui telle que plus de 40 établissements décentralisés relevant du ministère ont été infiltrés par les membres du MUR. Ils sont contrôlés à hauteur de 45% des postes, dont ceux de responsabilité, comme les chefs de services et les chefs de divisions. Cela, note le quotidien, au moment où le ministère focalise toute son attention ailleurs, sur la construction des mosquées, des complexes religieux et autres établissement de formation, quand il n’est pas occupé à auditer les biens des Habous.

A ce rythme, et si rien n’est fait, prévient Assabah qui cite toujours le document évoqué plus haut, le MUR, et avec lui le PJD, contrôleront 70.000 institutions religieuses entre mosquées, instituts d’enseignement originel, écoles coraniques, bibliothèques, centres religieux et associations. Ce qui garantira au mouvement, comme au parti islamiste, des dizaines de milliers de nouveaux adeptes recrutés parmi le personnel de ces établissements.

Dans ce scénario catastrophe, soulignent les auteurs de ce mémorandum qui fait également office d’un «appel de détresse», ce sont les organes de l’Etat qui seront noyautés par un réseau socio-économique qui est derrière la création de milliers d’associations dédiées à la construction, à la gestion et au contrôle des mosquées et, plus tard, au contrôle du champ religieux dans sa globalité. Et ce en s’appuyant sur une armée de préposés religieux et de dizaines d’enseignement dans les plus prestigieux établissements religieux de formation comme la Karaouiyine, Dar Al hadith Al Hassania, ou encore l’Institut Mohammed VI de formation des imams et des mourchidates, l’institut Mohammed VI des études coraniques.