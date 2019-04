Le pape François et le roi Mohammed VI.

© Copyright : DR

Lors de son audience publique de ce mercredi 3 avril, le pape François a évoqué encore une fois sa visite au Maroc. Le souverain pontife a loué l’amitié et la proximité du roi Mohammed VI.

Comme le veut la tradition papale, le pape François a tenu une audience publique sur la place Saint-Pierre pour évoquer son voyage au Maroc, le 28e depuis qu’il est à la tête du Vatican.

«Servir l’espérance signifie jeter des ponts entre les civilisations», a affirmé le pape François qui a évoqué «sa joie d’avoir pu le faire avec le roi Mohammed VI, dont il a loué l’amitié et la proximité», comme le rapporte le site Vaticannews.

«Nous avons réaffirmé le rôle essentiel des religions dans la défense de la dignité humaine et la promotion de la paix, de la justice et de la protection de la création», a déclaré le souverain pontife avant de citer l’appel pour Jérusalem signé avec le souverain et qui a eu un grand écho de par le monde entier.

«fraternel, amical et proche à l'instar de son père, Hassan II».

C’est en ces termes que le pape François a encore évoqué sa rencontre avec le roi Mohammed VI devant une foule de fidèle sur la place Saint Pierre à Rome.

«Nous ne devons pas avoir peur de la différence: Dieu a permis cela. Nous devons plutôt avoir peur si nous ne faisons pas ce travail de fraternité», a ajouté le pape François.

Pour lui, le «fait de servir l’espérance signifie jeter des ponts entre les civilisations».