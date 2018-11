© Copyright : DR

Le Pape François se rendra au Maroc les 30 et 31 mars prochain, sur invitation du roi Mohammed VI.

Le Pape François effectuera une visite officielle au Maroc en mars prochain, sur invitation du roi Mohammed VI. Il s'agit de la deuxième visite d'un pape au Maroc après celle effectuée par le papeJean-Paul II en 1985, durant laquelle il avait été reçu par le défunt roi Hassan II.

Selon le Vatican, le Pape François se rendra dans les villes de Rabat et Casablanca.

Il est prévu que cet éminent hôte du Royaume abordera avec le roi Mohammed VI des questions notamment liées à l'émigration et au dialogue entre les religions. Le Pape François a souvent cité en exemple l'Islam modéré prôné par le roi Mohammed VI. Le souverain n'a en effet de cesse de plaider pour le dialogue entre les religions, la tolérance et le respect mutuel entre les individus et les peuples.

¡El #Papa viajará a #Marruecos!

La #SantaSede confirma que acogiendo la invitación del Rey Mohammed VI visitará Casablanca y Rabat del 30 al 31 de marzo de 2019

Será el 2º Papa en visitar ese país. Hace 33 años estuvo #SJuanPabloII@COPE #ÚLTIMAHORA pic.twitter.com/saHsrHh8hU — Eva Fernández (@evaenlaradio) 13 novembre 2018

Pour rappel, le défunt Pape Jean-Paul II avait effectué une visite au Maroc en 1985 sur invitation du roi feu Hassan II. Il avait, à cette occasion, prononcé un discours mémorable au Complexe Mohammed VI de Casablanca.