Le nouveau président paraguayen, Mario Abdo Benitez, a affirmé, mercredi à Asunción, que la présence du Maroc à la cérémonie de son investiture est une marque de haute estime pour la République du Paraguay et son président élu.

Lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib Al Malki, qui représente le roi Mohammed VI à cette cérémonie, Mario Abdo Benitez a exprimé ses remerciements au souverain en réaffirmant l'excellence et la profondeur des relations unissant le Maroc et le Paraguay, indique un communiqué de la Chambre.

Il a également fait part de son grand respect pour le roi Mohammed VI et son admiration pour les actions initiées par le souverain au niveau tant national qu’international, au service notamment de l'intégration régionale et de l'ouverture sur tous les partenaires et amis sur la base des intérêts communs et pour le bien des peuples.

Le chef de l’État paraguayen a exprimé, par la même occasion, sa volonté de se rendre en visite dans le Royaume pour prendre connaissance des différents chantiers mis en œuvre dans les domaines économique, social et culturel sous la conduite du roi Mohammed VI.

Au cours de cette entrevue, Habib El Malki a, au nom du roi Mohammed VI, exprimé ses chaleureuses félicitations au président du Paraguay et ses vœux sincères de plein succès dans l'accomplissement de ses hautes fonctions pour concrétiser les aspirations du peuple paraguayen.

Il a aussi fait part à Mario Abdo Benitez de la satisfaction du roi Mohammed VI de la qualité des relations bilatérales fondées sur la coopération fructueuse et l’estime mutuelle, soulignant la détermination du souverain d’œuvrer de concert avec le nouveau président paraguayen pour promouvoir ces relations, en diversifier les domaines et les hisser au niveau des aspirations des deux peuples amis, dans une logique de coopération Sud-Sud.

Le président de la Chambre des représentants était accompagné de l’Ambassadeur du Maroc au Paraguay, Badreddine Abelmoumni.