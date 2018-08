© Copyright : DR

Kiosque360. Le secrétariat général du Mouvement populaire dénonce la campagne de dénigrement menée contre Ahmed Chada, membre du bureau politique. Dans un communiqué publié le lundi 14 août, il considère que ces allégations visent à nuire à l’image du parti à l’aune de son 13e congrès.

Dans un communiqué publié le lundi 14 août, le secrétariat général du Mouvement populaire (MP) dénonce l’emploi de «méthodes abjectes» pour nuire à la réputation d’Ahmed Chada, membre du bureau politique, ainsi qu’à d’autres dirigeants du parti. La direction du parti considère que «la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo diffamatoire sur la vie privée d’Ahmed Chada, président de la commune de Beni Mellal et conseiller parlementaire, est un feuilleton ordurier monté de toutes pièces». La même campagne de dénigrement est dirigée contre certains dirigeants du parti et à leur tête le secrétaire général et ce, précise le communiqué, «dans le but de saborder les préparatifs en cours pour l’organisation du 13e congrès national du MP».

La direction du parti a, dans ce même communiqué, tenu à exprimer sa solidarité avec Ahmed Chada en annonçant qu’elle est prête à le soutenir dans toutes ses démarches pour poursuivre en justice tous ceux qui sont derrière ces agissements ignobles. Le président de la commission préparatoire du 13e congrès du MP, Said Ameskane, avait, il y a quelques jours, dénoncé les manœuvres de ces perturbateurs en déclarant: «Malheureusement, certains individus se sont assignés comme but le sabotage des préparatifs du 13e congrès national. Pour ce faire, ils répandent de fausses rumeurs et des informations fallacieuses dans le but de semer la zizanie dans les rangs des militants. Mais les harakis sont conscients de ces manigances et demeurent attachés à l’unité de leur parti et à la sauvegarde des préparatifs de leur congrès qui, en principe, aura lieu fin septembre.»

La réaction de la direction du MP intervient à la suite de la diffusion sur la Toile, le vendredi 11 août, d’une vidéo montrant des individus avec une jeune femme dans une boite de nuit. Ceux qui l’ont postée affirment que l’un d’eux est Ahmed Chada, membre du bureau politique, conseiller à la deuxième chambre et président de la commune de Beni Mellal.