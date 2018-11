© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de la Fête de l'indépendance.

Dans ce message, le président algérien exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de bien-être au roi Mohammed VI et à l’auguste famille royale, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère, sous la conduite éclairée du souverain.

A cette occasion, le président Bouteflika met en avant "les pages glorieuses de l'histoire racontant les grands sacrifices consentis par les Marocains, sous la conduite de feu le Roi Mohammed V, que Dieu ait Son âme, et qui ont été couronnés par le recouvrement de l'indépendance et de la souverainté du peuple marocain frère".

Le président algérien réitère également sa "ferme détermination" à consolider les liens de fraternité et de solidarité unissant les deux peuples frères, en faveur de relations bilatérales basées sur le respect mutuel, au service des aspirations à davantage de progrès, de prospérité et de bien-être.