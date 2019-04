© Copyright : DR

La 9e session de la Commission mixte maroco-koweïtienne se réunira le lundi 8 avril prochain à Koweit City, pour examiner les moyens de développer la coopération économique, technique et culturelle entre les deux pays.

Cette session sera co-présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et son homologue koweïtien, Cheikh Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères.

A cette occasion, les deux pays doivent signer une série d’accords portant sur différents domaines de coopération.

Le Koweït soutient l'intégrité territoriale du Maroc et la proposition marocaine d'une large autonomie à ses provinces sahariennes.

Le Maroc et le Koweït sont par ailleurs liés par une série d'accords bilatéraux, dont des accords culturels, et concernant le domaine des énergies renouvelables.

Lors de la 8e session de la commission mixte marocco-koweïtienne, qui s'était tenue à Rabat en 2015, les deux pays avaient signé un programme exécutif de coopération industrielle pour la période 2015-2020, un programme exécutif de coopération éducative pour 2015-2018 et un programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports couvrant la période 2015-2017.