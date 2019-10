L'équipe des FAR aux Jeux mondiaux militaires.

Le rideau a été levé, vendredi à Wuhan (Chine), sur la 7ème édition des Jeux mondiaux militaires (JMM) avec la participation d'environ 10.000 concurrents représentant 109 pays, dont le Maroc.

Le coup d’envoi de cette manifestation sportive a été donné par le Président chinois, Xi Jinping, également président de la Commission militaire centrale.

Le Maroc est représenté dans cette édition, qui se tient du 18 au 27 octobre, par une délégation sportive composée de 50 militaires qui vont concourir dans plusieurs disciplines, dont l’athlétisme, la boxe, le taekwondo et le parachutisme.

Lors de cet événement mondial, auquel la Chine participe avec une importante délégation de 553 membres, quelque 9.308 sportifs vont donner le meilleur d'eux même dans 329 épreuves et 27 disciplines.

Les sports du tennis, la gymnastique masculine, le tennis du table et le badminton font leur entrée à ces Jeux pour la première fois.

S’exprimant lors d’une réunion avec de hauts responsables militaires représentant les pays participants, le Président chinois a indiqué, peu avant l’ouverture des JMM, que le thème de cette édition à savoir "la gloire militaire, la paix mondiale", ambitionne d'une part d'inciter les participants à faire montre de la persévérance et du fair-play, et de renforcer, d'autre part, les liens entre les différentes cultures et contribuer à l’instauration de la paix partout dans le monde.

La Chine, a-t-il ajouté, émet le vœu de voir cette manifestation sportive se transformer en un rendez-vous mondial de la paix qui favorise l’esprit de concurrence équitable chez les militaires et promeut les échanges et l’apprentissage entre les différentes cultures militaires.

L'année 1995 avait marqué le début des Jeux mondiaux militaires, avec la première édition qui s'était déroulée, du 4 au 16 septembre, à Rome (Italie).