© Copyright : Dr

Kiosque360. Les déclarations de Benkirane, lors du 6e congrès de la Chabiba du PJD, provoquent des remous. Le RNI, mais aussi l’USFP demandent des comptes à El Othmani.

«Est-ce le début de la fin pour le gouvernement El Othmani?», titre Assabah dans sa livraison de ce vendredi 9 février. Le journal fait allusion aux durs propos tenus par Abdelilah Benkirane lors du 6e congrès de la jeunesse du PJD et où il avait violemment attaqué Aziz Akhannouch et le RNI, en plus de l’USFP de Driss Lachgar.

Selon Assabah, les déclarations de Benkirane, ex-chef du gouvernement, ont mis El Othmani dans un grand embarras vis-à-vis de ses partenaires au sein de la majorité.

Al Akhbar, pour sa part, affirme que des chefs de partis de la coalition gouvernementale se sont plaints à El Othmani, lui demandant de clarifier la position du PJD quant au devenir de la majorité. «Les chefs de la majorité refusent que Benkirane devienne gourou du PJD et du gouvernement», titre d’ailleurs le journal dirigé par Rachid Niny.

La publication ajoute que, pour limiter les dégâts, le chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, avait invité chez lui ses partenaires de la coalition gouvernementale histoire de rattraper les excès de langage de son prédécesseur.

«El Othmani prend le camp d’Akhannouch et Lachgar et affirme que le PJD est fier de ses partenaires», écrit, de son côté, Al Massae. Rappelons que, le samedi 3 février, lors de l’ouverture des travaux, l’ancien SG du PJD avait eu des propos très durs envers le RNI et son président, ainsi qu’envers l’USFP de Driss Lachgar.

Il a accusé le premier de cumuler pouvoir et fortune alors qu’il a insinué qu’il n’aurait jamais accepté d’intégrer le deuxième dans une configuration gouvernementale.